Playoff, si comincia: la Juventus U23 affronta in trasferta la Pro Patria

Dentro o fuori, tutto in una gara. E Juventus U23 costretta a vincere perché penalizzata dalla posizione in classifica. Niente supplementari, niente rigori. O fai 1 gol in più, o esci. Pro Patria promossa con 2 risultati su 3, vittoria e pareggio. Squadre in campo allo ‘Speroni’ di Busto Arsizio domenica alle 17.30.

PRECEDENTI – In tutto sono 6: vittorie 3-2 per i bustocchi e 1 pareggio, gol 10-9 Juve. Nella stagione ’18-’19 vittoria bianconera al ‘Mocca’ (2-0, Touré, Pereira) e successo biancoblù allo ‘Speroni’ (2-1, Mokulu, Le Noci, Boffelli). Nel ’19-’20 2-2 in Piemonte (Defendi, Olivieri, Biondi, Alcibiade) e 3-2 bustocco in Lombardia (Kolaj, Muratore, Colombo, Marchi, Palesi). In questo torneo 1 successo a testa: 3-1 bianconero (8′ Ranocchia, 37′ Correia, 52′ aut. Greco, 68′ Castelli) al ‘Moccagatta’ e 1-0 biancoblù allo ‘Speroni’ nella gara di ritorno (7′ Latte Lath).

QUI PRO PATRIA – E’ finita al 5° posto con 61 punti, dopo 16 vittorie, 15 pareggi, 9 sconfitte, gol 37-28 (15° attacco, miglior difesa). Ha chiuso il torneo con 8 punti nelle ultime 5 partite. Modulo 3-5-2.

QUI JUVENTUS U23 – Ha chiuso al 10° posto con 52 punti, raggiunti grazie a 14 successi, 10 pari e 14 sconfitte, gol 52-50 (2° attacco, 16^ difesa). Ha finito il campionato con 5 punti nelle ultime 5 gare, ma 1 sola vittoria nelle ultime 9. Modulo 3-4-2-1.

ARBITRO – Sarà Luigi Carella (BA), con gli assistenti Thomas Miniutti (Maniago), Alex Cavallina (PR) e il 4° uomo Michele Di Cairano (Ariano Irpino). L’esperto sig. Carella, al suo 5° anno in serie C, ha 1 precedente per parte: Carrarese-ProP 2-1 (30 set ’18), Carrarese-JU23 0-1 (9 gen ’21).

I Playoff (8-9 maggio)

GIRONE A – Pro Patria-Juventus Under 23; Lecco-Grosseto; Albinoleffe-Pontedera.

GIRONE B – Triestina-Virtus Verona; Cesena-Mantova; Matelica-Sambenedettese.

GIRONE C – Juve Stabia-Casertana; Catania-Foggia; Palermo-Teramo.

I Verdetti definitivi

Promosse in serie B – COMO; PERUGIA; TERNANA.

Retrocesse in serie D – Pistoiese, Lucchese, Livorno; Arezzo; Cavese (Trapani).