L’Alessandria prosegue la preparazione in vista dell’esordio playoff del 30 maggio. Martedì inizierà la settimana-tipo e solo dopo l’allenamento verrà stabilito se giocare l’ultima amichevole giovedì. Stamattina c’è stata una partitella in famiglia, a ranghi misti, su cui mister Longo si è espresso così: “Ho visto la squadra in buona condizione e con tanta voglia di riprendere a giocare. Si è lavorato soprattutto sulla fase difensiva, poco esercitata nelle amichevoli con squadre inferiori. Dobbiamo ritrovare l’Alessandria che ha fatto la grande rimonta, arrivando a giocarsi la promozione a Como”.

Playoff Nazionale (23-26 maggio)

Una delle 10 squadre qui sotto sarà la prima avversaria dei grigi in questi playoff. Il 1° turno si svilupperà con gare di andata e ritorno e le 5 ‘teste di serie’, che giocheranno il ritorno in casa, avranno il vantaggio della posizione di classifica, garanza di passaggio del turno in caso di parità. Queste le gare di domenica, quelle di ritorno mercoledì.

Feralpisalò-Bari 1-0; Matelica-Renate 1-1; Palermo-Avellino 1-0;

Albinoleffe-Modena 0-1; Pro Vercelli-Sudtirol 2-1.

Supercoppa

Perugia-Como 2-1 // Como-Ternana 0-3 // Ternana-Perugia 1-0

Playout (22 maggio)

GIRONE B – LEGNAGO-Ravenna 3-0 (and. 1-0); Fano-Imolese 0-0 (ritorno 29 maggio).

GIRONE C – PAGANESE-Bisceglie 3-2 (and. 1-2).

Verdetti definitivi

Promosse in serie B – COMO. PERUGIA. TERNANA.

Vincitrice Supercoppa – TERNANA

Retrocesse in serie D – Girone A: Pistoiese, Lucchese, Livorno. // Girone B: Arezzo, Ravenna. // Girone C: Bisceglie, Cavese, (Trapani).