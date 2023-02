Seconda sconfitta del 2023 per l’ Alessandria Calcio Femminile . Le grigie hanno lasciato la vetta della classifica dopo la sconfitta (3-0) nello scontro diretto sul campo del Bulè Bellinzago .

La partita

Il Bulè ha sfruttato la poca lucidità delle alessandrine per fare sua la gara, segnando due volte nel primo tempo e chiudendola nella ripresa. Un risultato amaro e una gara da dimenticare, difficile però da spiegare; è mancata la chiave giusta per tornare in partita e, forse, anche un po’ di fortuna.

Le reti

12′ pt – Masciaga 1-0

23′ pt – Segalini 2-0

8′ st – Veronese 3-0

La classifica

Bulé 21; ACF AL 19; Torino W. 16; Novara W 15; Acc. Pro Vercelli e Cit Turin 9; Pianezza 3; Novara 0.

Le parole

Così mister Tosi a fine gara: “Sapevamo che sarebbe stata dura, ma noi ci abbiamo messo del nostro per creare difficoltà. Non è un buon momento, ma sapremo ritrovarci. Non possiamo permetterci di perdere altri punti”.