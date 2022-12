Nella gara di andata dei quarti di finale della Coppa Italia Regionale, gli infortuni e le assenze varie hanno decimato l’Acf Alessandria, presentatasi ad Alba a mezzo servizio.

Con il peso sul cuore per l’incidente della notte precedente, l’Alessandria sin dai primi minuti è sembrata poco concentrata, ma nonostante ciò ha tenuto botta, trascinata dal capitano Garavelli e dall’attaccante Biasotti, senza però riuscire a trovare il gol. Garavelli ha corso il doppio per gestire un centrocampo in difficoltà, Biasotti ha tirato in porta dieci volte, ha colpito un palo ed è stata fermata dalle ottime parate del portiere avversario, in stato di grazia.

La partita

Il vantaggio delle Albesi si è concretizzato al 10′: su lungo rinvio del portiere, l’attaccante albese si è ritrovata sola davanti al portiere, superato con un preciso pallonetto. L’undici di mister Tosi ha costruito gioco e dominato il campo, senza riuscire mai ad infilare la numero 1 avversaria.

Nella ripresa le alessandrine non sono più riuscite ad essere precise, complice l’infortunio di Giada Bagnasco. La grigia, dopo essersi girata bene col pallone, ha appoggiato male il piede andando in torsione col ginocchio: sin da subito il dolore e la sofferenza hanno fatto presupporre qualcosa di grave. Lo shock per la compagna infortunata si è fatto sentire sul morale delle alessandrine ed è arrivata la rete del raddoppio delle padrone di casa, su sviluppi da calcio d’angolo: l’attaccante infatti ha colpito da sola insaccando il 2-0. Le grigie hanno provato a reagire, ma la loro giornata-no ha mantenuto inviolata la porta dell’Alba.