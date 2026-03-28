Tennis, Miami: Bolelli e Vavassori conquistano il titolo di doppio

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano il “Miami Open”, la 1^ vittoria in un Master 1000, disputato sul cemento dell’Hard Rock Stadium (con montepremi totale pari a 9.415.725 dollari). L’emiliano e il piemontese, teste di serie numero 7, hanno superato in finale la coppia composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henri Patten, quarti del seeding, con il punteggio di 6-4 6-2, maturato in un’ora e 13 minuti di gioco. In Florida, nella loro 15^ finale come coppia, Bolelli e Vavassori mettono in bacheca il loro 9° titolo in carriera, 2° stagionale dopo l’Atp 500 di Rotterdam. Domani, domenica, sempre nel doppio, prima finale al Miami Open per le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini: le olimpioniche, prime favorite del torneo, affronteranno la coppia numero 2 del tabellone, quella formata dalla ceca Katerina Siniakova e dalla statunitense Taylor Townsend.

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