Champions League: Atalanta agli ottavi contro il Bayern Monaco

Feb 27, 2026

NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – L’Atalanta affronterà il Bayern Monaco agli ottavi di Champions League. La gara di andata si svolgerà alla New Balance Arena, il 10 o l’11 marzo, il ritorno si terrà in Germania, il 17 o il 18 marzo.
“Il Bayern Monaco è una squadra molto forte, destinata a lottare sino alla fine per vincere la Champions. Cercheremo di rendergli dura la vita, di essere l’Atalanta, come abbiamo sempre fatto, affrontandoli con coraggio, voglia e con la spinta dei nostri tifosi”. Con queste parole Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha commentato il sorteggio degli ottavi di Champions League in corso alla “Casa del calcio europeo” di Nyon, in Svizzera. “Noi dovremo fare la gara della vita, abbiamo raggiunto un traguardo unico e giocheremo con entusiasmo – ha aggiunto -. Noi giochiamo su tre fronti: è una fortuna, perchè abbiamo la possibilità di fare bene in campionato, Coppa Italia e Champions. Per noi la cultura del lavoro è fondamentale, lavoriamo a testa bassa e accetteremo quello che succederà in campo. Affronteremo il Bayern con l’orgoglio di rappresentare l’Italia in Champions”. Infine, una battuta su Palladino: “Di lui mi ha colpito l’entusiasmo con cui giorno dopo giorno affronta gli allenamenti e le partite. Dà tutto per la squadra e questa è una grande dote che sta trasmettendo a tutta la squadra e a tutto l’ambiente”.
In caso di passaggio del turno, il cammino dell’Atalanta proseguirà ai quarti contro una tra Manchester City e Real Madrid: in questo caso, l’andata sarebbe in trasferta (7 o 8 aprile) mentre il ritorno (14 o 15 aprile) si giocherebbe a Bergamo.
Se la Dea dovesse approdare in semifinale, affronterebbe chi verrà fuori dai seguenti due quarti: Psg-Chelsea e Galatasaray-Liverpool. La squadra nerazzurra giocherebbe in trasferta la gara di andata (28 o 29 aprile) e in casa la sfida di ritorno (5 o 6 maggio).
Questo il quadro degli ottavi di Champions League che si giocheranno il 10 e l’11 marzo (andata) e il 17 e il 18 marzo (ritorno):
and. rit.
Psg (Fra) – Chelsea (Eng)
Galatasaray (Tur) – Liverpool (Eng)
Real Madrid (Esp) – Manchester City (Eng)
ATALANTA (ITA) – Bayern Monaco (Ger)
Newcastle (Eng) – Barcellona (Esp)
Atletico Madrid (Esp) – Tottenham (Eng)
Bodo Glimt (Nor) – Sporting Lisbona (Por)
Bayer Leverkusen (Ger) – Arsenal (Eng)

ACCOPPIAMENTI QUARTI
and.7/8 apr rit.14/15 apr
1) Vincitore Psg/Chelsea – Galatasaray/Liverpool
2) Vincitore Real/ManCity – ATALANTA-Bayern Monaco
3) Vincitore Newcastle-Barca – Atletico Madrid/Tottenham
4) Vincitore Bodo/Sporting – Bayer Leverkusen/Arsenal

ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI
and.28/28 apr rit.5/6 mag
Vincitore quarti 1 – Vincitore quarti 2
Vincitore quarti 3 – Vincitore quarti 4

