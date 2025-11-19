L’assemblea ONU dà l’ok alla risoluzione italiana per la tregua olimpica

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Mi sembra un risultato straordinario che crea anche dei presupposti oggettivamente impensabili da qui al 6 febbraio del 2026. La risoluzione parla chiaramente dei valori della Fiamma Olimpica, ma soprattutto della tregua olimpica, elemento fondante della nostra carta, della costituzione del mondo delle Olimpiadi del CIO. Siamo venuti a fare un lavoro straordinario di team con il Comitato Olimpico Internazionale, con il Ministero e con la rappresentanza permanente italiana, insieme ovviamente al Comitato Organizzatore Milano-Cortina”. Lo ha detto il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, a margine dell’adozione della risoluzione italiana della tregua olimpica da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite xo9/gm/mca2

Video di Stefano Vaccara

