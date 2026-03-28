Motori Sport

Formula Uno: Antonelli in pole in Giappone, Leclerc porta la Ferrari in seconda fila

Di

Mar 28, 2026

SUZUKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – E’ di Kimi Antonelli la pole position nel Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento stagionale della Formula 1. Il pilota italiano della Mercedes ferma il cronometro a 1’28″778 e partirà davanti a tutti anche sul circuito di Suzuka, dopo la pole conquistata due settimane fa in Cina. Completa la prima fila il suo compagno di squadra, George Russell, staccato di quasi tre decimi. Terzo tempo per la McLaren di Oscar Piastri, che precede la Ferrari di Charles Leclerc (+0″627). Più indietro l’altra Rossa di Lewis Hamilton (+0″789), che partirà dalla sesta posizione, in terza fila dietro a Lando Norris. Settimo Pierre Gasly su Alpine, che precede la Red Bull di Isack Hadjar. Chiudono la top ten Bortoleto e Lindblad, mentre è clamorosamente out nel Q2 Max Verstappen, che partirà undicesimo.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Calcio Sport

Play-off Mondiali: 2-0 all’Irlanda del Nord, Tonali-Kean lanciano l’Italia

Mar 27, 2026
Calcio Sport

L’Under 21 travolge la Macedonia 4-0

Mar 26, 2026
Sport

Tennis, Miami: Sinner ingiocabile, spazza via Tiafoe 6-2 6-2 e va in semifinale

Mar 26, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Maxi operazione contro illegalità e degrado a Ostia, 17 arresti e 42 denunce

Mar 28, 2026
TOP NEWS

Papa a Mattarella “A Monaco per la costruzione del bene comune”

Mar 28, 2026
TOP NEWS

Sinner batte anche Zverev, finale a Miami contro Lehecka

Mar 28, 2026
Motori Sport

Formula Uno: Antonelli in pole in Giappone, Leclerc porta la Ferrari in seconda fila

Mar 28, 2026