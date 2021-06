Alessandria, se vince passa. Ma la FeralpiSalò non prende gol da 3 gare. In campo mercoledì alle 16.30

Sarà pur vero che la FeralpiSalò ha 2 risultati su 3, però l’Alessandria passa il turno vincendo. Quindi la sconfitta dell’andata (0-1) è rimediabilissima, a patto che i giocatori grigi mettano in campo rabbia, caparbietà, furore agonistico, apparsi poco evidenti domenica pomeriggio. Va bene che era la prima partita dopo un mese, ma lo era anche per le altre ‘seconde’, che invece hanno mostrato un altro piglio.

La gara di ritorno si giocherà allo stadio “Moccagatta” mercoledì alle 16.30. Con il pubblico: ammessi 1.000 spettatori (diretta RaiSport / Eleven Sports).

PRECEDENTI – Sono 7. Lo ‘score’ pende tutto dalla parte dei verde-blù: 4-2 le vittorie, 1 pareggio, gol 11-7. Tre le gare disputate al ‘Moccagatta’: nessun pareggio e 2 successi ospiti consecutivi. A settembre ’15 i grigi di Scienza persero 2-1 alla 1^ di campionato, a maggio ’18 quelli di Marcolini andarono sotto 3-1, uscendo dai playoff dopo la vittoria esterna (3-2) dell’andata. (dati Museo Grigio)

Massimo Pavanel, allenatore FeralpiSalò

QUI FERALPISALO’ – E’ alla quinta gara di questi playoff, seconda in trasferta. Contro la Virtus Verona in casa (1-1), la squadra di Pavanel (53) ha subìto l’unico gol degli spareggi. Poi sono seguite 3 gare senza reti al passivo (1-0 e 0-0 col Bari, 1-0 con l’Alessandria). Il giocatore più pericoloso resta Scarsella, autore del gol-vittoria domenica scorsa (14 reti e 6 assist in stagione). Contro i grigi, mercoledì, rientrano dalla squalifica il difensore Legati e il regista Carraro; fermato invece Guidetti per 1 giornata. Modulo 4-3-3.

Moreno Longo, tecnico dei grigi

QUI ALESSANDRIA – Serve solo vincere. Ma bisogna fare gol. I grigi, considerando stagione regolare e spareggi, hanno perso le ultime 3 gare giocate, segnando solo a Como nel primo tempo. Dunque sono 2 partite e mezza senza reti fatte. Fuori Bellodi e Sini, coi gardesani il tecnico Longo dovrebbe riproporre il 3-4-3 schierando 3 difensori puri davanti a Pìsseri, ancora una volta il migliore dei suoi all’andata. Parodi verrebbe così restituito alla mediana sulla corsia destra e Mustacchio tornerebbe in attacco, ruolo in cui incide di più rispetto a quello ricoperto domenica.

Paolo Bitonti, arbitro del match

ARBITRO – La quaterna designata per questa gara comprende il ‘fischietto’ Paolo Bitonti (BO), con gli assistenti Giuseppe Di Giacinto (TE), Simone Teodori (FM) e il 4° ufficiale Matteo Marcenaro (GE). Il sig. Bitonti, al 4° anno in serie C, ha 4 precedenti, di cui 1 solo con i grigi: FER-Fermana 1-2 (8 nov ’17), Renate-FER 2-3 (28 apr ’19), Vicenza-FER 0-1 (C.It., 18 dic ’19), ALE-Livorno 3-2 (8 nov ’20).

Playoff Nazionale, 2° turno – ritorno (2 giugno)

Gara 1 – Alessandria-FeralpiSalò 16.30 (and. 0-1, diretta RaiSport-Eleven Sports)

Gara 2 – Padova-Renate 17.30 (and. 3-1, diretta Eleven Sports)

Gara 3 – SudTirol-Avellino 17.30 (and. 0-2, diretta Eleven Sports)

Gara 4 – Catanzaro-Albinoleffe 17.30 (and. 1-1, diretta Eleven Sports)

SEMIFINALI (6-9 giugno): Vincente 4-Vincente 1 // Vincente 2-Vincente 3.

Verdetti definitivi

Promosse in serie B – COMO. PERUGIA. TERNANA.

Vincitrice Supercoppa – TERNANA

Retrocesse in serie D

Girone A: Pistoiese, Lucchese, Livorno.

Girone B: Arezzo, Fano, Ravenna.

Girone C: Bisceglie, Cavese, (Trapani).