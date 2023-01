Giornata piena per i grigi, questo 10 gennaio.

La società ha ufficializzato l’arrivo di Elisa Tassinari nel ruolo di segretario generale, lasciato libero da Stefano Toti (a Novara). La Tassinari arriva dall’Imolese, società lasciata lo scorso 22 novembre.

Questo il comunicato ufficiale: “Forte di una decennale esperienza professionale nel ruolo, Elisa Tassinari è il nuovo segretario sportivo della Società. Nell’annunciarlo, l’Alessandria Calcio le dà il benvenuto, con i migliori auguri di buon lavoro per il suo nuovo incarico”.

MERCATO – Trattativa avanzatissima per un ruolo di centrocampo, fin dall’estate il più carente della squadra. In arrivo dal Sangiuliano City l’esperto Luca Guidetti (36), già in forza a Monza e FeralpiSalò. La firma dovrebbe esserci domani.

In 17 anni di carriera Guidetti ha giocato in serie D e serie C, collezionando 438 presenze e 43 reti. Nella stagione attuale 12-0 nel Sangiuliano City (serie C girone A).