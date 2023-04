Si gioca giovedì 6 aprile alle ore 18.00 allo stadio ‘Moccagatta’.

Tre turni alla fine. Da questa partita non conta più il ‘minutaggio’ dei calciatori ‘under’, ma la sua applicazione integrale (5 sempre in campo) è stata abbandonata da Lauro nelle ultime gare, d’accordo con la società. Ma la cosa non ha dato i risultati sperati, nel senso che anche gli ‘over’ schierati hanno contribuito poco a fare punti. La situazione dell’Alessandria è quella che dice la classifica: 5 squadre là in fondo, in lotta per la salvezza, che si equivalgono e solo 2 resteranno in C.

L’Ancona, dal canto suo, gioca ancora per il 4° posto, posizione playoff migliore di quella attuale, e non mollerà niente.

Per i grigi, più che la speranza e la buona sorte, non si vedono soluzioni.

IN CLASSIFICA

ALESSANDRIA – E’ 18^ con 32 punti (7 vinte,11 pari, 17 perse, gol 28-50). Arriva dallo 0-4 di Olbia e non vince da 5 turni. Nelle 17 gare interne ha ottenuto 16 punti . Il tecnico Maurizio Lauro (42) ha utilizzato il 4-4-2 nelle ultime gare. Miglior marcatore Galeandro (7).



E’ (7 vinte,11 pari, 17 perse, gol 28-50). Arriva dallo 0-4 di Olbia e non vince da 5 turni. Nelle ha ottenuto . Il tecnico (42) ha utilizzato il nelle ultime gare. Miglior marcatore (7). ANCONA – Sta al 6° posto con 55 punti (15 vinte, 10 pari, 10 perse, gol 52-37) e arriva dal 3-3 con la Carrarese. Nelle 17 gare esterne ha fatto 23 punti. Il tecnico Gianluca Colavitto (51) utilizza quasi sempre il 4-3-3. Migliori marcatori Spagnoli (10), Di Massimo (9)..

I PRECEDENTI

Sono 11, tutti fra il 1937 e il 1943 (in B) esclusa la gara di andata dell’attuale torneo. Allora il nome dei marchigiani era Anconitana-Bianchi US. Il bilancio vede avanti i marchigiani: 5- 4 le vittorie, 2 pareggi, gol 15-15. L’ultima sfida giocata in città al ‘Littorio’ finì 3-1 per i grigi il 30 maggio 1943. 80 anni fa. All’andata vinse l’Ancona 3-0 (44′ D’Eramo, 51′ Moretti, 88′ Mattioli). (dati Museo Grigio)

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Bogdan Nicolae Sfira (PN)

Assistenti: Nicolo’ Moroni (Treviglio) – Alessandro Parisi (BA)

4° ufficiale: Stefano Grassi (FC)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Zero. Il sig. Sfira, italo-romeno al 3° anno in serie C, non ha mai arbitrato le due squadre. Per lui 33 gare di campionato e 1 di Coppa Italia.