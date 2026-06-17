Sport

Scherma: Errigo vince l’argento europeo nel fioretto

Di

Giu 17, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Arianna Errigo manca di poco l’ennesimo acuto della sua lunghissima carriera. La campionessa azzurra, 38 anni, ha perso la finale della gara individuale di fioretto femminile degli Europei di scherma, in scena ad Antony, in Francia e si è dovuta “accontentare” dell’argento. La brianzola dei Carabinieri ha ceduto nell’atto conclusivo del torneo continentale di fronte alla ucraina Olga Sopit per 15-8. In precedenza Errigo aveva battuto nei quarti di finale la ungherese Jazmin Papp per 15-13 e in semifinale la russa Vladislava Peniushkina per 15-11. Resta quindi ferma a quota 15 titoli europei la campionessa italiana, dei quali tre vinti a livello individuale (nel 2016, nel 2017 e nel 2024). In bacheca Errigo, sempre a livello individuale, vanta anche due titoli iridati, conquistati nel 2013 a Budapest e l’anno successivo a Kazan. Con il team azzurro, infine, la brianzola ha vinto (a squadre) un oro olimpico (Londra2012), otto titoli mondiali e dodici europei.
In tutto si tratta della medaglia continentale numero 23 per l’azzurra.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Calcio Sport

Mondiali di calcio: show Inghilterra, Croazia sconfitta 4-2

Giu 18, 2026
Calcio Sport

Mondiali di calcio: l’Austria supera 3-1 la Giordania

Giu 17, 2026
Calcio Sport

Mondiali di calcio: Messi show e l’Argentina vince, Algeria battuta 3-0

Giu 17, 2026

Ti sei perso...

Calcio Sport

Mondiali di calcio: show Inghilterra, Croazia sconfitta 4-2

Giu 18, 2026
Sport

Scherma: Errigo vince l’argento europeo nel fioretto

Giu 17, 2026
TOP NEWS

La Cina presenta il “libro bianco” sulla governance globale

Giu 17, 2026
TOP NEWS

Falsa partenza Portogallo, solo 1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo

Giu 17, 2026