Abodi: “Le polemiche sui giudici le hanno spente gli atleti”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Le polemiche sui giudici le hanno definitivamente spente gli atleti con le proprie dichiarazioni. Le parole valgono più di tante polemiche, è un insegnamento di vita anche davanti a una valutazione diversa, in alcuni casi anche di fronte ad un’ingiustizia, però lo sport ci insegna a voltare pagina e pensare alla prossima sfida, penso sia di grande insegnamento per noi nella vita di tutti i giorni”. Così il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi all’ambasciata italiana in Francia a Parigi. Sul caso che riguarda la pugile algerina che sfiderà l’azzurra angela Carini, ha aggiunto:”Angela Carini ha messo un punto. Ha detto ‘penso al match’, capisco le difficoltà, possono esserci tante considerazioni. Io ho messo al primo posto la salute degli atleti e la salvaguardia dell’equa competizione. Il Cio ha messo al primo posto i diritti civili che

sono assolutamente un fattore importante, ha messo al primo posto il passaporto. Quindi andiamo avanti, questo ci insegna lo sport e quindi la vita”.

pia/gm/gtr

Navigazione articoli