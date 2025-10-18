Sport

Tennis: a Ningbo Paolini ko in semifinale contro Rybakina

Ott 18, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Jasmine Paolini si è arresa contro Elena Rybakina nella prima semifinale dell’”Aux-Ningbo Open”, torneo Wta 500 dotato di un montepremi totale pari a 1.064.510 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della metropoli nella provincia dello Zhejiang, in Cina. La tennista azzurra, numero 8 del mondo e seconda forza del tabellone, ha ceduto alla russa naturalizzata kazaka, numero 9 del ranking internazionale e terza favorita del seeding, col punteggio di 6-3 6-2. Paolini è sembrata accusare la stanchezza accumulata nel corso del torneo e in particolare nel match di ieri, vinto dopo oltre tre ore di battaglia. Più fresca e soprattutto più incisiva col servizio invece l’avversaria. Paolini, Mirra Andreeva e Rybakina si continueranno dunque a giocare, fino all’ultimo, gli ultimi due posti disponibili per le Wta Finals di Riad. Nella classifica “Race” live la tennista toscana è settima, a quota 4325, tallonata dalla russa, che ha 4320 punti all’attivo, e dalla kazaka, che domani giocherà la finale di Ningbo e che potrebbe salire a quota 4305 in caso di successo. Nell’ultimo atto del torneo in corso Rybakina sfiderà la vincente del match fra Diana Shnaider ed Ekaterina Alexandrova.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

