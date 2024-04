Oggi il recupero con l’Entella: la Juve Next Gen pronta al sorpasso in zona playoff

In campo oggi alle 14.30 allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.

Anche le partite, a volte, hanno un destino. Juve ed Entella, in questa stagione, giocano ‘di recupero’. Entrambe le date originali della sfide, infatti, sono state rinviate per la sosta nazionali. Nella gara di andata la Juve si impose grazie ad una punizione ‘pennellata’ del professor Hasa, resistendo poi al ritorno dei liguri. Fu il primo gol segnato all’Entella dai bianconeri che, oggi, sperano di ripetersi: un successo rafforzerebbe la posizione playoff, garantendo il sorpasso su Arezzo e Pontedera e l’aggancio al Pescara Delfino.

Squadre

JUVENTUS NEXT GEN – È 9^ con 45 punti (12 vinte, 9 pari, 12 perse, gol 42-38). Arriva dall’1-0 ottenuto ad Arezzo, dopo la sconfitta di Carrara. Il tecnico Massimo Brambilla (50) alterna 3-5-2 e 3-4-2-1 . Miglior marcatore Guerra (13).

ENTELLA – È all'11° posto con 41 punti (10 vinte, 11 pari, 12 perse, gol 31-30), alla pari con Rimini, Pineto e Sestri, ma davanti per differenza reti . Arriva dal 3-1 interno sul Pontedera, ma fuori casa ha perso le ultime 2. Il tecnico Fabio Gallo (53) predilige il 3-5-2. Miglior marcatore Corbari (7).

Precedenti

Sono 3: nessun pareggio, liguri avanti 2-1 a vittorie, gol 3-1.

’18-’19 – vinsero 2 volte i liguri: 1-0 in casa (13′ Nizzetto) e 2-0 al Moccagatta (28′ Iocolano, 40′ Caturano). L’Entella arrivò 1^ nel girone (75 punti) e salì in serie B.

'23-'24 – la gara di andata la vinse la Juve 1-0 (8′ Hasa).

Giudici di gara

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico (MT)

Assistenti: Matteo Paggiola (Legnago) – Gilberto Laghezza (Mestre)

4° ufficiale: Alfredo Iannello (ME)

Precedenti dell’arbitro

Sono 2: FeralpiSalò-JUV 2-1, Perugia-ENT 2-1. Il sig. Mastrodomenica, al 3° anno in serie C, ha diretto 35 gare in categoria.