Chiude il girone di andata, il Vicenza ha cambiato tecnico: per l’Alessandria una trasferta difficile

In campo oggi alle 20,45 allo stadio ‘Menti’ di Vicenza.

Non c’è fine ai problemi dei grigi in questa disgraziata stagione. La classifica piange, la squadra non segna, i giocatori se ne vogliono andare. L’ultima avversario del girone di andata è il Vicenza, che a maggio ’22 spedì l’Alessandria direttamente in C con un gol di De Maio. Triste memoria. E pensare di vendicarsi oggi, con questa squadra, sarebbe pura utopia. Poi, per carità, il calcio è strano. Ma la squadra di Pirozzi (“alleno i giocatori che ho” ha detto dopo l’ultima gara) ha grandi problemi, da risolvere nel mercato di gennaio. Tante uscite, tante entrate. Chissà che organico verrà fuori. Però a Vicenza, dove l’Alessandria non vince da 75 anni, bisogna provarci.

Squadre

L.R.VICENZA – È 8° con 26 punti (7 vinte, 5 pari, 6 perse, reti 23-19), in zona playoff. Arriva dall’1-4 di Trento, costato la panchina a Diana. Il nuovo tecnico Stefano Vecchi (52) ha firmato martedì, dopo la rescissione con la FeralpiSalò; il suo modulo di riferimento e il 4-3-1-2. Miglior marcatore Ferrari (6).

È (7 vinte, 5 pari, 6 perse, reti 23-19), in zona playoff. Il nuovo tecnico (52) ha firmato martedì, dopo la rescissione con la FeralpiSalò; il suo modulo di riferimento e il ALESSANDRIA – Penultima (-1) con 13 punti (3 vinte, 5 pari, 10 perse, gol 12-22). Viene dallo 0-0 casalingo con il Legnago e non vince da 5 turni. Il 4° tecnico stagionale, S ergio Pirozzi (58), utilizza il modulo 3-5-2. Squalificato Foresta. Migliori marcatori Gazoul, Mastalli (3).

Precedenti

Sono 33, di cui 14 in B e 10 in A. Il bilancio parla nettamente biancorosso: 18-8 le vittorie, 7 pareggi, gol 44-33. L’ultima sfida giocata fu quella del 6 maggio 2022 al ‘Mocca’, che sancì la retrocessione dei grigi dalla B: finì 0-1 (23′ De Maio). In Veneto una sola vittoria alessandrina, 3-0: era il marzo 1948…. (dati Museo Grigio)

Giudici di gara

Arbitro: Marco Emmanuele (PI)

Assistenti: Glauco Zanellati (Seregno) – Francesco Festa (Barletta)

4° ufficiale: Davide Cerea (BG)

Precedenti dell’arbitro

Uno solo, della stagione scorsa: Mantova-VI 2-6. Il sig. Emmanuele, al 5° anno in serie C, non ha mai arbitrato l’Alessandria.