Ottimo inizio stagionale per i ragazzi della Pallavolo la Bollente Acqui Terme: al palazzetto di Mombarone gli acquesi si sono imposti 3-1 (+1) (25-11, 25-20, 20-25, 25-22, 11-15) contro il Moyashi Garlasco, formazione che al pari degli acquesi milita nel girone bianco di A3.

L’incontro, impostato sui 5 set (vedi punteggio) ha regalato interessanti spunti di lavoro all’head coach Mauro Rizzo, spalleggiato sempre dal 2° Roberto Astori e dal preparatore fisico Roberto Varano. La cornice di tifosi è stata positiva, con particolare risalto dei gruppi giovanili maschili e femminili del club termale.

Dopo 2 giorni di riposo, la squadra ha ripreso ieri in palestra per preparare al meglio il prossimo allenamento congiunto (ex amichevole) di domani, mercoledì 13 settembre, alle 19,45 contro la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo di serie A2, presso il nuovo palazzetto di Valenza, con ingresso gratuito.

Negrini CTE Acqui Terme – Moyashi Garlasco 3-1 (25-11, 25-20, 20-25, 25-22) +1 (11-15)

Negrini CTE Acqui Terme: Daniele Russo 1, Luca Martina 2, Emilio Perassolo 3, Mirko Baratti 4, Luca Corrozzato 5, Sebastiano Stamegna 6, Alessandro Graziani 7, Luca Morchio 8, Matteo Martino 9, Andrea Bettucchi 10, Filippo Garra 11, Riccardo Russello 13, Davide Esposito 14, Davide Cester 15.