Premiati in Comune Santonicola e Daprà, medagliati ai mondiali di ‘Tessuti aerei’

Due giovani atleti alessandrini sono stati premiati in Sala Giunta di Palazzo Comunale per i risultati sportivi e artistici ottenuti a dicembre in discipline particolari.

Sono Amedeo Santonicola, medaglia d’oro nella Categoria “Rookies under 40” e Noemi Daprà, medaglia d’argento nella Categoria “Rookies under 18” ai Campionati Mondiali di Tessuti Aerei “Pole & Aerial World Cup 2022” svolti al Cinecittà World di Roma dall’8 all’11 dicembre 2022. Un evento di danza e sport con i migliori atleti e artisti internazionali che praticano tutte le specialità della danza aerea.

Sono stati assessore allo Sport Vittoria Oneto e il vicesindaco Marica Barrera ad accogliere i due campioni, manifestando loro la gratitudine cittadina con il conferimento di una speciale pergamena. I due rappresentanti istituzionali hanno sottolineato quanto le gare vinte da Santonicola e Daprà, che si allenano presso l’associazione Doppio Esclamativo di Alessandria, siano importanti per i loro curricula e come esempio che valorizza la comunità alessandrina e la sua immagine di territorio di campioni.

Alla cerimonia erano presenti anche i vertici dell’associazione Doppio Esclamativo, con Annamaria La Fauci e Alessia Fiorito, l’istruttrice di “Tessuti aerei” che li ha guidati e allenati durante la preparazione alla “Pole & Aerial World Cup 2022”.