Anche quest’anno il compleanno della piccola Ginevra è stato l’occasione per un atto di generosità che andrà ad aiutare i reparti di Terapia Intensiva Pediatrica, Riabilitazione Infantile e Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Infantile ‘Cesare Arrigo’ dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria.

Le parole della mamma

“Il 16 dicembre – ha spiegato la mamma Veronica – abbiamo ricordato il 12° compleanno di Ginevra con la consegna di alcuni regali acquistati grazie alla generosità di molte persone, che ringrazio sentitamente. Una donazione che ripetiamo da 5 anni, da quando nel 2017 Ginevra ci ha lasciati a causa della leucodistrofia di Krabbe, grave malattia neurodegenerativa che non ha comunque impedito di insegnarci cosa sia l’amore incondizionato verso il prossimo”.

I doni

Ai tre reparti sono stati donati tiralatte, cuscini di posizionamento, una poltrona letto per mamme, decoder per televisori e biberon, oltre ad allegri e simpatici giochi. Un gesto che ha sottolineato come il dono e la solidarietà può rendere più felici i bimbi ricoverati.

L’Azienda Ospedaliera di Alessandria ringrazia la mamma della piccola Ginevra che ogni anno, con affetto, ricorda sua figlia con un gesto di grande generosità verso gli altri.