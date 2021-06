Raggiunte le 30.000 vaccinazioni presso la Caserma Valfrè

Partono le vaccinazioni in notturna grazie alla Fondazione CRAL

Presso il Centro Vaccinale sito nella Caserma Valfrè si sono raggiunte 30.000 vaccinazioni, tra prima e seconda dose. L’attività procede spedita con la collaborazione tra ASL, Croce Rossa Italiana, Protezione Civile, Arpa e Provincia.

Per rendere più agevole agli utenti le operazioni di vaccinazione, si sono modificati gli orari aprendo alle 7 di mattina con chiusura alle ore 14. Apertura notturna dalle ore 19.30 alle ore 22.30 nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì. Si aprirà, quindi, di notte potendo illuminare il complesso vaccinale della Caserma Valfrè, utilizzando gli apparati illuminanti finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che ha sostenuto fino ad oggi, con numerosi interventi il Centro Vaccinale.

Per il presidente della Fondazione, Luciano Mariano, “il brillante traguardo delle 30.000 vaccinazioni è una grande soddisfazione per un duplice motivo: la garanzia che un consistente numero di cittadini è stato vaccinato, potendo affrontare con maggiore serenità le vacanze, e il compiacimento per il proficuo utilizzo del contributo stanziato dal nostro Ente e destinato all’acquisto di tutte quelle apparecchiature che hanno reso più agevole l’attività di medici, infermieri e volontari in servizio presso il centro”.