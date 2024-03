Piemonte: focus Covid, situazione sotto controllo

Dopo molte settimane consecutive di calo, si registra un andamento stabile rispetto al periodo precedente. Situazione sotto controllo.

CONTAGI NELLE PROVINCE

Da giovedì 22 a giovedì 29 febbraio i contagi sono stati 64 (-39). Così suddivisi per province: Alessandria 3 (-4), Asti 0 (=), Biella 0 (-3), Cuneo 9 (-5), Novara 5 (-2), Vercelli 1 (-2), Verbania 4 (+3), Torino città 15 (-6), Torino area metropolitana 24 (-14).

VACCINAZIONI

Dall’inizio della campagna vaccinale sono state somministrate in Piemonte 11.080.400 dosi, di cui 3.347.669 come seconde, 2.966.877 come terze, 838.080 come quarte, 268.948 come quinte, 50.405 come seste.

Tra giovedì 18 e giovedì 25 febbraio sono state vaccinate 287 persone: 5 la 1^ dose, 3 la 2^, 3 la 3^, 48 la 4^, 158 la 5^, 70 la 6^.