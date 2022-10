Ospedale di Alessandria, confermata la ‘Certificazione di Qualità’

I punti di forza sono responsabilità del personale, integrazione e miglioramento dei processi

Confermata la certificazione di qualità per l’Azienda Ospedaliera di Alessandria con il controllo specifico di 7 strutture, sia sanitarie sia amministrative.

I CONTROLLI

L’ente esterno di riferimento ha segnalato diversi punti di forza, fortemente incentrati sul coinvolgimento e sul senso di responsabilità del personale, sulla solidità del sistema di gestione per la qualità che è fortemente integrato nelle attività aziendali e sulla consapevolezza esistente a tutti i livelli. In particolare i controlli dell’ente certificatore hanno interessato 7 strutture dell’Ospedale ovvero la Direzione Medica dei Presidi, l’Area ICT, la Psicologia, l’Anestesia e Rianimazione Generale, l’Endocrinologia e Malattie Metaboliche, la Radioterapia Oncologica e le Malattie dell’Apparato Respiratorio.

LE PAROLE

Roberta Bellini, Direttore dell’Area Sviluppo Strategico e Innovazione Organizzativa ricorda che “il percorso, ormai ventennale, della certificazione qualità dell’Ospedale di Alessandria prosegue e si rafforza con questa ulteriore conferma da parte dell’ente esterno di certificazione, che durante l’audit in Azienda non ha rilevato alcuna non-conformità, ma 2 spunti di miglioramento. Questo risultato è il frutto della collaborazione di tutti i professionisti e dell’impegno profuso nel miglioramento continuo dei processi, aspetto ancor più significativo se pensiamo a cosa l’Azienda ha affrontato negli ultimi anni. Un doveroso ringraziamento va anche a tutto lo staff Qualità aziendale”.

Valter Alpe, Direttore Generale dell’Ospedale commenta così il giudizio ricevuto: “Si tratta sicuramente di un risultato ottimo che conferma l’impegno dei nostri professionisti nel svolgere il loro lavoro con competenza e attenzione, ma anche nel valutarlo criticamente in un’ottica di costante miglioramento. Il controllo per la certificazione della qualità è infatti uno strumento per tenere monitorate le attività all’interno dei vari settori, identificando così le criticità e andando ad agire su di esse, con l’obiettivo di fornire un servizio di qualità ai nostri pazienti”.