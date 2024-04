Ospedale: dal bando Roche un doppio premio, 60.000 €, per la ricerca clinica

Con un investimento complessivo di 300.000 euro per finanziare 10 borse di studio destinate ad altrettante figure di data manager e infermieri di ricerca, il bando Roche in ricerca clinica ha destinato 60.000 euro, 30.000 ciascuno , ai due progetti presentati dalle dottoresse Lorella Depaoli , Dirigente Medico di Ematologia, e Maura Vincenti , Dirigente Medico di Oncologia dell’Ospedale di Alessandria.

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria “SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” si è aggiudicata il bando “Roche per la ricerca clinica – A supporto delle figure di Data Manager e Infermieri di Ricerca” con due progetti selezionati e valutati da Fondazione Gimbe, in qualità di ente esterno garante di indipendenza e terzietà.

Così la dottoressa Depaoli: “Ringrazio Fondazione Gimbe per aver scelto di premiare questo studio, volto a migliorare l’approccio terapeutico alla leucemia acuta linfoblastica, riconoscendo l’importanza del lavoro del data manager nell’affiancare il clinico: la collaborazione di queste figure, infatti, permette di produrre risultati importanti per la ricerca”.