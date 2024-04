La Regione Piemonte ha reclutato 181 nuovi medici di famiglia destinati ad altrettante zone che risultavano scoperte. L’assegnazione è avvenuta al termine di un avviso che ha visto la partecipazione di circa 200 aspiranti medici di medicina generale , la grande maggioranza dei quali ha accettato l’assegnazione.

Il commento

Così il presidente della Regione, Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, si sono espressi in merito: “Molti medici in questi anni sono andati in pensione e non sempre si riesce a garantire il turn over, a causa della mancanza di professionisti in arrivo dalle scuole di medicina. In questo difficile contesto, che riguarda tutte le regioni italiane, garantire l’assistenza sanitaria territoriale è una priorità e infatti già questa settimana è previsto un nuovo avviso per ulteriori assegnazioni, aperto a medici già in graduatoria regionale, ai trasferiti da fuori regione e ad eventuali nuovi idonei che abbiano acquisito i titoli”.

I nuovo medici per provincia

ALESSANDRIA 18 – 5 ad Alessandria; 2 a Castellazzo Bormida, Casale Monferrato, Ovada; 1 a Frassineto Po, Sale, Tortona, Novi Ligure, Carpeneto-Trisobbio. NB* per 2 medici è ancora in fase di definizione il Comune al quale sono stati assegnati.

ASTI 1 – a Baldichieri.

BIELLA 7 – 2 nuovi medici prendono servizio a Biella e Pollone; 1 a Sandigliano, Cavaglià, Valdilana.

CUNEO 33 – 2 a Cuneo, Demonte, Sommariva Perno; 1 nuovo medico a Caraglio, Borgo San Dalmazzo, Centallo, Mondovì, Pianfei, Farigliano, Garessio-Ormea, Saliceto, Barge, Saluzzo, Bagnolo, Costigliole Saluzzo, Savigliano, Racconigi, Marene, Neive, Castagnito, Guarene, La Morra, Cherasco, Bra. NB * per 6 medici è ancora in fase di definizione il Comune al quale sono stati assegnati.

NOVARA 11 – 4 a Novara; 3 a Trecate; 2 a Galliate; 1 a Cameri e Caltignaga.

TORINO E CITTA' METROPOLITANA 104 – 54 a Torino; 5 a Collegno; 3 a Pavone Canavese; 2 a Rivoli, Leinì, Avigliana, Chieri, Moncalieri, Venaria; 1 a Grugliasco, Piossasco, Beinasco, Giaveno, Chiomonte, Almese, Druento, Givoletto, Pinerolo, Roletto, Perosa Argentina, Villar Pellice-Bobbio Pellice, Borgaro, Barbania, Lanzo, Brandizzo, Cavagnolo, Chivasso, Ivrea, Borgofranco di Ivrea, Candia, Strambino, Rivarolo, Busano, Baldissero, Carmagnola. NB* per 4 medici è ancora in fase di definizione il Comune cui sono stati assegnati.

VERBANIA 2 – 1 a Santa Maria Maggiore e 1 a Domodossola.

VERCELLI 5 – 2 a Gattinara; 1 a Santhià, Varallo e Trino (Comune che fa parte dell'Asl Alessandria).