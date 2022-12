L’Ospedale di Alessandria vince lo ‘Smartphone d’oro’ per la comunicazione pubblica in Sanità

È stata l’Azienda Ospedaliera di Alessandria ad aggiudicarsi lo Smartphone d’Oro nella sezione Sanità, il 1° premio italiano dedicato alla comunicazione pubblica digitale.

La concorrenza

Promossa da PA Social, la 3^ edizione del riconoscimento ha visto la partecipazione di 65 enti da tutta Italia appartenenti a diversi settori della PA, tra cui Comuni, Regioni, enti nazionali, Università, Camere di Commercio e aziende sanitarie e ospedaliere.

A premiare a Roma nella sede di Binario F i rappresentanti dell’ufficio comunicazione dell’Ospedale di Alessandria è stato Francesco Pira, docente di comunicazione e giornalismo dell’Università di Messina, che ha ricordato come a risultare vincente sia stato il senso di appartenenza trasmesso dal video di presentazione del progetto candidato.

Il progetto vincente

L’Azienda si è aggiudicata lo Smartphone d’Oro per “Ambassador”, un progetto che mette al centro i professionisti delle diverse strutture, sia sanitarie sia amministrative, chiamati a “metterci la faccia” per raccontare in maniera chiara, semplice, trasparente e smart l’Ospedale, i suoi servizi, la ricerca e più in generale l’innovazione in ambito sanitario, nonché per consolidare il rapporto di fiducia con i pazienti e la comunità anche nel mondo virtuale.

Nel video premiato si ricorda che “più sono le persone a cui trasmettiamo il nostro sapere e più i nostri messaggi acquistano un valore sociale: da qui l’importanza della condivisone sui social network di informazioni di carattere sanitario da usare come risorsa”, ovviamente per coinvolgere la rete di contatti dei professionisti all’interno di una vera e propria community e combattere le fake news.

Il commento

Così il DG dell’Ospedale Valter Alpe: “Ancora una volta l’attività comunicativa dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria ha ricevuto un riconoscimento a livello nazionale, confermando l’ottimo lavoro svolto al servizio del cittadino. Un’informazione che coinvolge gli operatori dell’Ospedale da un lato e gli utenti finali dall’altro è uno dei nostri obiettivi. Il premio ha dimostrato che questa è la strada giusta da percorrere. Grazie all’Ufficio Comunicazione e a coloro che realizzano questo interessante e innovativo progetto”.