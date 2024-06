Il modo migliore per toccare con mano i frutti della ricerca sanitaria è vedere il sorriso delle persone che, grazie alla generosità dei molti che donano a Solidal, possono contare sulle migliori cure possibili. Perché donare il 5×1000 a Solidal significa permettere all’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria di continuare a sostenere i suoi professionisti nello sviluppo della ricerca, portata avanti dal Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI).

La ricerca sanitaria ha donato un’altra possibilità a Clarissa, Bruna e Carlo: ecco perché donare significa regalare un’opportunità a una persona malata e i migliori strumenti per sfruttarla a pieno.

Come donare il 5×1000

Donare il 5×1000 a te non costa nulla, ma per la ricerca è un regalo prezioso. Per farlo basta apporre la propria firma nel riquadro della dichiarazione dei redditi “Sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel runts di cui all’art. 46, c. 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, nonché sostegno delle onlus iscritte all’anagrafe” e inserire il Codice Fiscale della Fondazione Solidal: 96054720063.

Puoi donare il 5×1000 anche se non devi presentare la dichiarazione dei redditi. Compila la scheda fornita insieme alla Certificazione Unica (CU), inseriscila in una busta e consegnala a un ufficio postale (gratuitamente) o a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (CAF, commercialisti), scrivendo sulla busta “Destinazione cinque per mille Irpef” con cognome, nome e codice fiscale.



Il 30 settembre è la data da non dimenticare: scadenza sia per l’invio della dichiarazione dei redditi 730 che per la dichiarazione Persone Fisiche.