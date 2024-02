Giornata internazionale dell’epilessia: la facciata dell’Ospedale di Alessandria si colora di viola

La facciata storica di via Venezia 16 dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria sarà colorata di viola stasera, 12 febbraio, in occasione della Giornata Internazionale dell’epilessia, evento celebrato in tutto il mondo.

L’epilessia

All’AOU AL sono presenti 2 ambulatori dedicati alle diverse forme di epilessia, quello per gli adulti , all’interno della struttura di Neurologia, diretta da Delfina Ferrandi , e quello riconosciuto dalla Lice, la Lega Italiana Contro l’Epilessia, presente nella Neuropsichiatria Infantile, diretta da Fabiana Vercellino , che segue i pazienti da 0 a 18 anni .

In quest’ultimo sono circa 250 i pazienti epilettici presi in carico: “Offriamo la possibilità di controlli longitudinali con esami ematici e dosaggio farmaci, elettroencefalogramma e visita neuropsichiatrica – ha spiegato la responsabile dell’Ambulatorio Lice, Fabiana Vercellino – e abbiamo la possibilità di fare approfondimenti neuro-radiologici, collaborando anche con l’estero per pannelli genetici ed esami metabolici”.

L’ambulatorio è inoltre in contatto con i centri nazionali per la Chirurgia dell’Epilessia e collabora, all’interno dell’AOU AL, con la Psicologia , effettuando valutazioni neuro-psicologiche, e con la Pediatria, per consulenze genetiche.