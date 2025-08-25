Costume & Società Salute Video

I rovina-vacanze: Cattivo odore genitale, cause e cure

Ago 25, 2025
MILANO (ITALPRESS) – Che cos’è il “profumo di donna”? Perché può essere annullato da un cattivo odore genitale, che colpisce 1 donna su 4, nonostante una corretta igiene personale? Che cosa lo scatena d’estate? Nel 98° numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza le cause vaginali del cattivo odore, causato dalla proliferazione di un batterio, la Gardnerella vaginalis, normalmente presente in vagina in minime quantità e le strategie per prevenirlo.sat/gsl

