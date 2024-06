Nell’ambito del Congresso territoriale Piemonte CSE Sanità che si terrà il 17 giugno 2024 ad Alessandria , presso la Ristorazione Sociale , é stato organizzato un convegno dal Titolo “Il S.S.R. e la nuova sanità (ospedaliera e territoriale ) la valorizzazione del personale oltre le norme” . Inizio ore 17.

Il tema

È di grande importanza ed impatto, viste le imminenti riforme a modifica del settore, le ingenti somme messa a disposizione dal PNRR che vedono il comparto sanità ed il proprio personale affrontare una sfida epocale.

In tutto questo grande marasma i lavoratori del comparto Sanità, che sono i veri fautori di questo sistema ed il “ponte” tra le tante normative e i bisogni dei cittadini, si sono sempre contraddistinti per essere dei veri “eroi” che però non sono tutelati da nessuno.

Gli argomenti

Oggi esistono circa 20 contratti collettivi nazionali tra Sanità Pubblica, Privata, Socio-Sanitario ed Assistenziale (come se svolgessero 20 lavori diversi), tutti scaduti e con poche pochissime valorizzazioni effettive

nazionali tra (come se svolgessero 20 lavori diversi), tutti scaduti e con poche pochissime valorizzazioni effettive Normative regionali una diversa dall’altra

una diversa dall’altra Disorganizzazione normativa

normativa Burnout, stress da lavoro correlato, violenze

Come fare per valorizzare il capitale umano della Sanità?

Parteciperanno come relatori: Dirigente Dipsa Asl Alessandria, Dirigente Area Politiche del Personale Aou Alessandria, Legale Rappresentante Cooperativa Sociale "Il Gabbiano", Comune di Alessandria, Ordine Professione Infermieristiche di Alessandria, Anaste Piemonte.

Per il Coordinamento Regionale

CSE SANITA’-FLP Piemonte

Stefania Gallo

Info

