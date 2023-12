Grazie all’attività della Fondazione Italiana Linfomi , cresce sul territorio italiano l’attenzione per il linfoma, tumore che prende origine dai linfociti presenti normalmente nel sangue e nei linfonodi che sono distribuiti in tutto il corpo lungo il percorso dei vasi linfatici.

Attualmente in Italia i linfomi colpiscono ogni anno circa 15.000 nuove persone, il che significa 40 nuove diagnosi di linfoma al giorno, quasi 2 all’ora. Ma le cause dei linfomi sono ancora sconosciute.

Ogni anno FIL promuove decine di nuovi studi finalizzati al miglioramento delle cure e della qualità di vita dei pazienti, collaborando con oltre 150 centri ospedalieri sul territorio nazionale. Da gennaio, a guidare la FIL sarà il prof. Marco Ladetto , direttore del reparto di Ematologia presso l’Ospedale Santi Antonio e Biagio e Casare Arrigo di Alessandria.

La raccolta fondi

In occasione del Natale, FIL promuove una campagna proponendo panettoni e pandori, prodotti e incartati a mano dall’azienda torinese Gilber. I prodotti saranno disponibili presso il Mercato Coperto Campagna Amica Alessandria della Coldiretti in via Guasco 19 (martedì-sabato 9-14) e in 7 ospedali italiani.

Appuntamenti in provincia

FIL sarà presente poi in 10 piazze italiane con i banchetti, fra cui: Alessandria (2 dicembre – portici Piazza Garibaldi, angolo Piazza Marconi / 16-17 dicembre portici Piazza Garibaldi, angolo Piazza Marconi e Piazzetta della Lega, angolo via Alessandro III / 11 dicembre Piazza Perosi) e Valenza (16 dicembre – Corso Garibaldi).

Nei giorni 4 e 5 dicembre FIL tornerà anche nello stabilimento Guala Closures di Spinetta Marengo, azienda leader nella produzione di chiusure per liquori, vini, bevande, olio e condimenti che ha rinnovato il suo sostegno alla ricerca.