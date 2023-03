Lions Club Alessandria, nuovo e interessante progetto-pilota: “Autismo e tecnologie digitali”

È stato presentato ufficialmente, lo scorso 24 febbraio, il progetto pilota Autismo e tecnologie informatiche che prenderà il via ad Alessandria nei prossimi giorni, nelle aule del DISIT, Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale.

L’iniziativa

Ha una forte rilevanza di inclusione sociale e rappresenta una novità nel panorama nazionale per l’approccio sperimentale didattico. Si rivolge a ragazzi autistici e ha come obiettivo una didattica inclusiva che possa supportarli nelle loro difficoltà, preparandoli all’inserimento nel mondo del lavoro.

Realizzato da ”Il Sole Dentro”, “Abilitando Onlus” e dall’Università del Piemonte Orientale, partner A.I.A.S. sez. di Alessandria, il progetto è sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e da Fondazione Social, con il patrocinio della Fondazione VIVA costituita da Confindustria Alessandria.

Ad esso hanno aderito anche 6 Club Lions e il Leo Club di Alessandria, assicurando il sostegno per la futura prosecuzione dell’iniziativa.

La fase sperimentale

Definita “progetto pilota”, coinvolgerà per 3 mesi (febbraio-maggio 2023) 20 ragazzi autistici tra i 15 e i 18 anni, già individuati attraverso incontri e questionari informando dell’iniziativa le famiglie. Gli studenti, divisi in piccoli gruppi in base alle capacità, seguiranno 2 ore settimanali di lezioni gratuite presso il DISIT, tenute da 4 educatori e 4 tutor, supervisionati da un docente dell’Università.

I ragazzi autistici hanno una naturale predisposizione per l’apprendimento delle tecnologie informatiche. Il computer, in particolare, crea un contesto per loro ottimale in quanto esclude la mediazione sociale, è prevedibile, sfrutta le abilità visive, non ha sfumature emotive, non giudica, è ripetitivo e neutrale.