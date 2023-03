PNRR: la Regione investirà 175 milioni di euro per sostituire le apparecchiature sanitarie obsolete

La Regione Piemonte farà un investimento complessivo di oltre 175 milioni di euro per l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, impegnando in favore delle Aziende sanitarie regionali quasi 79 milioni di fondi PNRR, per le “Grandi apparecchiature sanitarie“, e 96.3 milioni per digitalizzar i ‘Dea’ di I e II livello. Il tutto garantendo la sicurezza dei pazienti e l’erogazione di servizi di alta qualità.

L’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, ha spiegato i tempi degli investimenti: “Il cronoprogramma previsto dal Piano operativo regionale prevede la sostituzione del 50% delle apparecchiature finanziate entro settembre 2023 e del restante 50% entro settembre 2024. La messa in operatività delle grandi apparecchiature sanitarie è fissata entro dicembre 2024. Ciò che verrà sostituito sarà messo fuori uso e dismesso, come da indicazioni dell’Unità di Missione Pnrr”.