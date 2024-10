Paglieri al fianco di ‘Solidal per la Ricerca’ con una borsa di studio da 25.000 euro

Intitolata allo storico profumiere Mario Paglieri, la borsa da 25.000 € sosterrà il lavoro di un ricercatore nel ruolo di data manager.

È nata una nuova partnership solidale tra Paglieri e Solidal per la Ricerca: la celebre azienda alessandrina, specializzata nella produzione di prodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa, ha scelto di sostenere l’attivazione di una borsa di studio ‘One Health’ che ricorderà e omaggerà lo storico imprenditore e profumiere esperto: Mario Paglieri.

Grazie alla donazione da 25.000 euro di Paglieri a Solidal per la Ricerca, un giovane ricercatore potrà dedicarsi interamente ad attività di ricerca all’interno del DAIRI, il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione con sede all’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria diretto da Antonio Maconi.

Lo studio sarà il progetto pilota HERA, che ha coinvolto ben 405 pazienti ricoverati in 5 strutture dell’AOU AL – Medicina Interna, Geriatria, Pneumologia, Endocrinologia, Riabilitazione – e ha visto protagonista il Centro Studi delle Patologie Ambientali del DAIRI.

L’obiettivo è quello di indagare se è possibile introdurre nella routine clinica un semplice questionario per una preliminare identificazione di possibili fattori di rischio, che rendono la patologia caratterizzata da una componente ambientale.

Le parole

Così Debora Paglieri, Ad di Paglieri: “Siamo orgogliosi di annunciare il nostro sostegno a una realtà importante come “Solidal” in memoria di mio padre Mario, figura fondamentale per la nostra azienda. Con la donazione contribuiremo a formare un giovane ricercatore e a sostenere la ricerca, fondamentale per il benessere di tutta la comunità”.