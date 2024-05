Nell’ambito delle celebrazioni dell’International Clinical Trials Day, che si è svolto il 20 maggio a Milano, il 17 maggio si è tenuto presso il Salone di Rappresentanza dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria il convegno “Clinical Trial Center: il punto di riferimento per la ricerca clinica”, organizzato dal CTC del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) con il patrocinio di AICRO – Associazione Italiana Contract Research Organization, GIDM – Coordinatori di Ricerca Clinica Gruppo Italiano Data Manager, AFI – Associazione Farmaceutici Industria Società Scientifica e SIMeF – Società Italiana di Medicina Farmaceutica ETS.

Si tratta di una tradizione che si ripete ormai da quasi 10 anni, dato che il Clinical Trial Center del DAIRI è attivo dal 2013 ed è stato il primo in Piemonte, e che ogni anno cresce di importanza come crescono le attività di ricerca seguite e i network.

Durante il convegno si è parlato di infrastrutture e risorse come driver per accrescere la capacità di fare ricerca clinica, della nuova figura del Clinical Trial Educator, di sfide e soluzioni per un arruolamento efficace dei pazienti negli studi clinici, nonché delle attività e dei servizi offerti dagli Italian Clinical Research Infrastructure Network, facendo anche un quadro dei diversi Clinical Trial Sites presenti.

È stata poi l’occasione per presentare l’indicatore di qualità dei Clinical Trial Sites che si basa principalmente su tre pilastri, ovvero l’importanza della disponibilità di adeguate infrastrutture e attrezzature dedicate alla ricerca, l’efficienza nell’arruolamento dei pazienti negli studi clinici e la presenza di adeguati sistemi elettronici validati per garantire una maggiore integrità del dato.

Non poteva poi mancare un tema attuale come come quello dei sistemi elettronici per le sperimentazioni cliniche, in accordo alle linee guida dell’EMA, come grande sfida organizzativa e di competenze per rendere i sistemi convalidati e i dati validi e utili per la ricerca.

Infine sono state illustrate le esperienze di alcuni centri di eccellenza, tra cui quella del DAIRI, presentando il punto di vista di un’azienda farmaceutica, di una CRO e di centri italiani e stranieri.

Video riassuntivo dell’evento: https://www.youtube.com/watch?v=afaUd4gt79Y