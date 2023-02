Ospedale Alessandria: Centro unico per l’analisi sul Microbiota e sui batteri resistenti agli antibiotici

Il Cus (Centro Unificato Sequenziamento) dell’Ospedale di Alessandria nasce con l’obiettivo di implementare alcuni work-flow diagnostici con l’analisi del genoma intero (WGS) e di fornire nuovi strumenti alla ricerca scientifica in diversi ambiti.

Che cos’è

Si tratta di uno dei Laboratori di Ricerca Integrati, coordinati dalla responsabile Annalisa Roveta, che vede la stretta collaborazione tra il DAIRI, Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione dell’AO AL diretto da Antonio Maconi e il DiSIT, Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale diretto da Leonardo Marchese.

L’attività

Dopo una prima fase di formazione del personale della struttura di Microbiologia e Virologia, diretta da Andrea Rocchetti, è iniziata l’attività di sequenziamento che al momento si focalizza sull’analisi del Microbiota Intestinale e sull’analisi dei batteri multi-resistenti agli antibiotici.

Lo studio del profilo genico dei batteri che colonizzano l’intestino si inserisce nel percorso diagnostico terapeutico del paziente con infezione recidivante da Clostridium difficile, per la quale il trapianto di Microbiota intestinale rappresenta un trattamento innovativo, approvato dal Centro Nazionale Trapianti.

L’Ospedale alessandrino è stato autorizzato a maggio 2022 a eseguire questo trattamento, 1° centro in Piemonte e 7° in Italia.

Info

Per saperne di più, sul canale YouTube dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria è presente il video di approfondimento: www.youtube.com/watch?v=nDMv-vuZWMs