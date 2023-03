La ricerca delle professioni sanitarie valuta l’efficacia dell’assistenza per migliorarla

La ricerca delle professioni sanitarie, coordinata dall’Unità di Ricerca dedicata (URPS) all’interno del DAIRI dell’Ospedale di Alessandria, consente di valutare l’efficacia dei metodi assistenziali, favorendo il miglioramento qualitativo dell’assistenza individuale o di comunità, sia essa preventiva, curativa, palliativa o riabilitativa.

L’obiettivo

Sviluppare conoscenze nell’assistenza alla persona sana o ammalata al fine di comprendere i meccanismi genetici, fisiologici, sociali, comportamentali e ambientali che influiscono sulla capacità della persona o della famiglia di mantenere o migliorare una funzionalità ottimale e ridurre gli effetti negativi della malattia.

I risultati

Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha permesso lo sviluppo dell’Evidence Based Nursing, e di conseguenza, di un’assistenza infermieristica fondata su prove oggettive che costituiscono una guida sicura per il professionista. La ricerca infermieristica rappresenta pertanto una necessità di oggi. Necessità che viene anche individuata nella creazione di network dedicati per promuovere relazioni coese, come dimostrato dalla presenza di Tatiana Bolgeo, Referente URPS, e del suo team a Dublino lo scorso febbraio alla conferenza “Nursing and Midwifery-leading the World to the better Health”.

Gli effetti

Per dare evidenza anche al grande pubblico, in maniera semplice e chiara, degli effetti concreti della ricerca delle professioni sanitarie sulla salute del paziente, da fine 2022 ha preso avvio la campagna di comunicazione “Prendersi cura” che, ogni 15 giorni, attraverso comunicati stampa e post sui social, spiega i diversi studi attivati dall’URPS nei reparti dell’Azienda Ospedaliera.