Truffe agli anziani: come imparare a difendersi. Incontro pubblico con Garante e Carabinieri

Lo scorso giovedì 13 luglio, presso la “Casa Anziani” di via Cesare Battisti in Alessandria, ha avuto luogo un incontro pubblico sul tema “Truffe agli anziani: impariamo a difenderci”, primo di una serie organizzata dal Garante dei Diritti agli Anziani del Comune di Alessandria Vincenzo Costantino in collaborazione con la Compagnia Carabinieri di Alessandria guidati dal Capitano Davide Sessa.

Gli ospiti dell’A.T.C. Piemonte Sud hanno avuto occasione di ascoltare le esaustive relazioni Luogotenente Soggiu, coadiuvato dal Sottotenente Cori, i quali hanno illustrato le strategie utili per non cadere vittime delle truffe più comuni, rivolte generalmente agli anziani, ma che possono colpire chiunque.

Un incontro molto partecipato, con lo scopo di sensibilizzare i cittadini su questi temi, perché è sempre possibile difendersi dalle truffe, come ha sottolineato il Garante Vincenzo Costantino, grazie anche ad un “identikit consolidato”, che rende possibile smascherare i malfattori dando inoltre indicazioni su come informare prontamente le Forze dell’Ordine.

I 2 relatori hanno esposto alcuni esempi di truffe ed hanno fornito risposte alle numerose domande degli ospiti del complesso riguardo alle possibilità di aumentare i livelli di sicurezza, ipotizzando anche l’installazione di un sistema di videosorveglianza.

Gli incontri proseguiranno nel corso dell’estate e a breve verranno resi noti le date e i luoghi.