Libraccio: sabato 17 giugno con 10 euro porti a casa tutti i libri che stanno nella shopper ‘Leggo Molto’

Come funziona

Acquistando al prezzo di 10 euro la shopper “Leggo Molto” , sarà possibile portare gratuitamente a casa tutti i libri che vi entreranno dentro . L’iniziativa si svolgerà fino ad esaurimento scorte: per partecipare, è sufficiente passare in cassa e pagare 10 euro per ricevere il badge d’ingresso col quale recarsi nella zona dedicata a Leggo Molto. All’ingresso di quest’area sarà possibile ritirare la shopper da riempire, scegliendo tra gli oltre 20.000 volumi disponibili in libreria , dai libri illustrati ai libri d’arte, dalla narrativa ai saggi, dai gialli ai libri per ragazzi. Testi di ieri e di oggi, pubblicati a partire dagli anni ‘20 fino ai giorni nostri.