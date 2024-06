SS10 PADANA INFERIORE DA PARTE DI ANAS

Interventi su sovrastruttura stradale e pavimentazione

Da oggi, mercoledì 5 giugno, a mercoledì 12 giugno, dalle 7 alle 19, e da domenica 9 giugno martedì 11 giugno, dalle 21 alle 6, è previsto:

il senso unico alternato tramite movieri e il restringimento della carreggiata destra sulla SS 10 PADANA INFERIORE al km 102+000, Svincoli.

il senso unico alternato tramite movieri e il restringimento della carreggiata destra sulla SS 10 PADANA INFERIORE dal km 97+500 al km 98+000, Direzione Tortona, su corsia di destra

il senso unico alternato tramite movieri e il restringimento carreggiata destra sulla SS 10 PADANA INFERIORE al km 99+500, Rotatoria.

LAVORI DI MANUTENZIONE SS10 PADANA INFERIORE DA PARTE DI ANAS

Fino a giovedì 20 giugno è previsto il senso unico alternato mediante impianto semaforico sulla SS 10 PADANA INFERIORE dal km 102+000 al km 106+300 su corsia di marcia.

SOBBORGO VALLE SAN BARTOLOMEO – Fine anno scolastico

Domani, giovedì 6 giugno, dalle ore 12:30 alle ore 13:30, sarà vietato il transito in piazza Dossena per consentire l’agevole uscita degli alunni della Scuola Primaria “Alfieri” in occasione per l’ultimo giorno dell’anno scolastico.

SOBBORGO VALLE SAN BARTOLOMEO – Lavori di scavo posa fibra ottica

Da domani, giovedì 6 giugno, a venerdì 30 agosto, dalle ore 8 alle ore 17:30, ci sarà il restringimento della carreggiata in funzione dell’andamento del cantiere, nelle seguenti vie:

strada Cerca , nel tratto compreso tra il civico 6 e il civico 36 e tra via Alessandria e il civico 51;

via Alessandria , nel tratto compreso tra il civico 1 e salita Eraldo Rossi;

strada Roncada, nel tratto compreso tra il civico 1 e il civico 6.