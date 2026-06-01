Ponte del 2 giugno, Italia méta preferita





ROMA (ITALPRESS) – Per il ponte del 2 giugno, Festa della Repubblica, gli italiani sembrano privilegiare vacanze brevi e facilmente raggiungibili, con un aumento significativo delle prenotazioni alberghiere e delle ricerche aeree verso le principali destinazioni italiane. Secondo i dati forniti dal Ministero del Turismo, nel periodo dal 29 maggio al 4 giugno, la percentuale di strutture ricettive o camere già prenotate è del 53%, con un incremento del 4,3% rispetto all’anno precedente, un dato che potrebbe continuare a crescere avvicinandosi al periodo festivo. Le principali destinazioni italiane come Bologna, Napoli, Venezia e Palermo mostrano valori superiori alla media. Tra le mete più gettonate, rileva Booking.com, l’Italia si conferma la destinazione più ricercata, con una crescita del 41% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sul fronte nazionale, l’Emilia-Romagna guida la classifica delle regioni italiane più ricercate, seguita dalla Toscana, che guadagna una posizione rispetto al 2025. Bene anche la Campania, mentre continuano a crescere Veneto e Liguria. Tra le mete estere, invece, registrano incrementi significativi il Regno Unito la Croazia, la Francia e l’Egitto, a testimonianza di una domanda che alterna capitali europee e prime destinazioni balneari del Mediterraneo.

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