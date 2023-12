Da domani, lunedì 11, lavori di asfaltatura sulla SS 10 con restringimento di carreggiata verso Spinetta

Dalle ore 5 di lunedì 11 dicembre, per 6 giorni lavorativi, fino alle ore 20 di sabato 16 dicembre, ANAS interverrà sulla Strada Statale n. 10 “Padana Inferiore” per lavori di asfaltatura.

Il tratto interessato dai lavori è quello compreso tra la rotonda di via della Stortigliona e la rotonda presso il Cimitero di Spinetta Marengo in direzione da Alessandria verso Spinetta. In questa direzione vi sarà il restringimento da due ad una sola carreggiata percorribile.

Non vi saranno invece modifiche per coloro che, provenendo da Spinetta Marengo, si dirigeranno ad Alessandria.