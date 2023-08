Per l’effettuazione di lavori di manutenzione su barriere di sicurezza, Autostrade per l’Italia informa che si renderanno necessarie chiusure notturne dell’Intersezione tra l’autostrada A26 (provenienza Genova e Gravellona Toce) e l’autostrada A21 (in direzione Piacenza) con il seguente calendario:

dalle ore 22 di mercoledì 9 alle ore 06 di giovedì 10 agosto 2023;

dalle ore 22 di giovedì 10 alle ore 06 di venerdì 11 agosto 2023;

dalle ore 22 di venerdì 11 alle ore 06 di sabato 12 agosto 2023;

dalle ore 22 di sabato 12 alle ore 06 di domenica 13 agosto 2023;

dalle ore 23 di domenica 13 alle ore 6 di lunedì 14 agosto 2023.

I veicoli provenienti da Genova Gravellona Toce non potranno imboccare l’autostrada A21 in direzione Piacenza ma potranno dirigersi verso Torino per uscire e rientrare alla stazione di Felizzano e riprendere il percorso originario.