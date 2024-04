Autostrada A26: ecco le chiusure notturne da stasera, 8 aprile, a mercoledì 10 aprile

Autostrade per l’Italia comunica le chiusure della A26 in questa settimana.

Dalle ore 23 di lunedì 8 aprile (stasera) alle ore 5 di martedì 9 aprile è prevista la chiusura del tratto compreso tra CASALE MONFERRATO SUD e ALL. A26/A21 dal km 89.6 al km 66.6 in direzione Genova Voltri sulla A26 – GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE.

Negli stessi orari sarà inoltre chiusa l’area di servizio Monferrato Ovest in direzione Genova Voltri.

Il traffico proveniente da Gravellona dovrà uscire obbligatoriamente a Casale Monferrato Sud e potrà rientrare alle stazioni di Alessandria Ovest (A21) o di Alessandria Sud (A26).

Dalle ore 23 di martedì 9 aprile alle ore 4 di mercoledì 10 aprile è prevista la chiusura del tratto compreso tra ALL. A26/A21 e CASALE MONFERRATO SUD dal km 66.6 al km 89.6 in direzione Gravellona Toce sulla A26 – GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE.

Negli stessi orari sarà inoltre chiusa l’area di servizio Monferrato Est in direzione GRAVELLONA TOCE.

Il traffico proveniente da Genova verrà deviato obbligatoriamente sull’autostrada A21 in direzione Piacenza dove potrà uscire alla stazione di Alessandria Ovest (A21) oppure potrà uscire anticipatamente alla stazione di Alessandria Sud. Il traffico proveniente dall’autostrada A21 potrà uscire alla stazione di Alessandria Sud oppure potrà uscire anticipatamente alla stazione di Alessandria Ovest (A21). In entrambi i casi si potrà rientrare in autostrada alla stazione di Casale Monferrato Sud.