Arcipelago è il progetto di comunicazione avviato nel 2022 dall’Associazione Casanoego, insieme e grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (Progetto proprio), basato su un piano di marketing editoriale, specializzato nella valorizzazione territoriale tramite interventi culturali legati alla musica e agli eventi, finalizzati allo sviluppo turistico e all’audience development.

Un vero e proprio asset di comunicazione dotato di una pianificazione strategica, che include azioni di storytelling, positioning e advertising dal brand territoriale.

Nel 2023 Arcipelago si occuperà nuovamente della provincia di Alessandria, andando a creare un piano di comunicazione che abbraccerà i 3 macro-territori d’eccellenza dell’area geografica dell’Alessandrino: Monferrato Unesco, Tortonese, Acquese, implementando in questa nuova edizione anche il distretto del Gavi. Arcipelago mapperà il territorio, valorizzando le realtà virtuose e andando a creare nuovi format nei luoghi in cui esiste grande potenziale ma non è stato ancora avviato un programma di imprenditoria culturale e turistica.

Le parole

Così racconta l’iniziativa il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano: “Prosegue la proficua collaborazione con Casanoego, associazione che col progetto Arcipelago ci ha fornito una consulenza professionale di alto livello nella promozione artistica e turistica del nostro territorio. Il progetto quest’anno si è ampliato alle strade del vino di Gavi, includendo un’altra area di fondamentale importanza nel panorama enogastronomico e culturale dell’alessandrino. Due i punti di forza: l’utilizzo dei più moderni strumenti di comunicazione per richiamare pubblico da fuori e la capacità di coinvolgere l’audience locale diventando volano per l’indotto e i consumi”.

I tre eventi

Ricaldone / Isola in Collina Festival > dal 15 al 24 Luglio

/ > Cella Monte / Jazz:Re:Found Festival > dal 31 Agosto al 3 Settembre

/ > Tortona e Gavi / Derthona Weekender > dal 29 Settembre al 1° Ottobre