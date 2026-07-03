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Zola “Un onore ricevere il ‘Fair Play Menarini’, ripartire dai valori”

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Lug 3, 2026


FIRENZE (ITALPRESS) – “Sono molto onorato, è una bellissima sorpresa che mi ha reso molto contento: quando ti riconoscono un qualcosa non solo per quello che hai fatto, ma per come lo hai fatto e per episodi comunque legati allo sport, fa estremamente piacere”. Così il vicepresidente della Lega Pro, Gianfranco Zola, dopo aver ricevuto il Premio internazionale Fair Play Menarini al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino a Firenze. Per l’ex campione italiano, è cprretto pensare di riformare il nostro calcio partendo dai valori. “Questo è alla base di ogni cosa nella vita. E’ il modo di pensare che poi determina il risultato delle tue azioni – osserva Zola -. E’ chiaro che quando tu parti dal principio che lavori in maniera etica, in maniera corretta, i risultati devono essere una conseguenza. Per quanto mi riguarda, nella mia esperienza, ho sempre visto che quando parti con questi principi e con questo modo di agire, alla fine i risultati tornano sempre a tuo favore -. Può sembrare un discorso difficile da accettare se pensiamo che viviamo in una realtà dove il risultato va al di là di ogni cosa, però non sempre è così: bisogna cambiare il modo di pensare, fare cose di qualità, poi i risultati ne saranno una conseguenza”.
f39/xb8/ari/gtr

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