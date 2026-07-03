IN EVIDENZA

Gualtieri “Giusto Rocca a protesta dei tifosi della Lazio”

Di

Lug 3, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Non commento quello che ha fatto Francesco Rocca, che è un tifoso della Lazio e quindi partecipa direttamente a quello che è il sentimento dei tifosi. Penso sia sempre giusto rapportarsi con i cittadini in modo empatico anche quando sono questioni che non ricadono direttamente sulle responsabilità dell’amministrazione. Aveva pienamente il diritto di fare quel che si sentiva di fare. Un rappresentante delle istituzioni deve avere un sentimento di compartecipazione a quello che sente la città”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine del convegno “I grandi eventi sportivi: il Modello Roma”, rispondendo a chi chiedeva un commento sulla presenza del presidente della Regione Lazio alla protesta di ieri dei tifosi della Lazio contro la gestione di Claudio Lotito.
mec/mc/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Cirio “La Regione Piemonte ha centrato il 100% degli obiettivi Pnrr”

Lug 3, 2026
IN EVIDENZA

Welfare aziendale, pmi campane si distinguono per crescita e impatto

Lug 3, 2026
IN EVIDENZA

Vio Grandis “Orgogliosa di ricevere Premio Fair Play Menarini”

Lug 3, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Bus precipita in un burrone in Pakistan, almeno 40 morti

Lug 3, 2026
TOP NEWS

Le pmi campane si distinguono per crescita e impatto del welfare aziendale

Lug 3, 2026
TOP NEWS

Hyundai porta a Livorno “Mission to Blue”, progetto per la tutela delle acque

Lug 3, 2026
IN EVIDENZA

Cirio “La Regione Piemonte ha centrato il 100% degli obiettivi Pnrr”

Lug 3, 2026