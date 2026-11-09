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Yamaha presenta RW700 e RW700 Explore, motore CP2 e cambio Y-AMT

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Nov 9, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Yamaha ha presentato RW, la nuova gamma di Adventure Scooter premium composta da tre nuovi modelli, RW700, RW700 Explore e RW350, pensati per garantire libertà di movimento sia in città sia in esplorazione. Dopo la famiglia MAX per la mobilità urbana e modelli Adventure come Ténéré 700, il marchio costruisce così un ponte tra questi due mondi, unendo stabilità e comfort quotidiani alla capacità di proseguire oltre l’asfalto. RW700 e RW700 Explore montano il motore CP2 con YCC-T e sono i primi scooter Yamaha dotati di un vero sistema di cambio marcia, evoluzione del Y-AMT, utilizzabile in modalità manuale o automatica.
mrc/azn

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