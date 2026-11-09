IN EVIDENZA

Barachini “Aumentare la consapevolezza su opportunità e rischi dell’Ia”

Di

Nov 9, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Il premio è dedicato a chi contribuisce a un racconto sull’innovazione e sull’intelligenza artificiale. Abbiamo bisogno di scrittori, giornalisti, comunicatori che aumentino la consapevolezza delle persone, su quello che l’innovazione e l’intelligenza artificiale rappresentano ma anche sui rischi”. Così Alberto Barachini, sottosegretario all’Editoria, a margine della prima edizione del premio De Sanctis dedicato a “Editoria, Informazione, Creatività e Intelligenza Artificiale”.
xc3/ads/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Yamaha presenta RW700 e RW700 Explore, motore CP2 e cambio Y-AMT

Nov 9, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Muro di Berlino, Meloni: “Ricordare quanto sia costato conquistare la libertà”

Nov 9, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

L’artigianato fiore all’occhiello del Made in Italy

Nov 9, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Mancini “I giovani ci sono, dobbiamo cercarli e conoscerli”

Nov 9, 2026
TOP NEWS

Egitto, Delta Center e Italpress insieme per Investment Africa 2026

Nov 9, 2026
TOP NEWS

Baldini “Felice che Under 21 abbia ridotto distanza con Nazionale maggiore”

Nov 9, 2026
TOP NEWS

Yamaha lancia RW700 e RW700 Explore, la nuova famiglia Adventure premium

Nov 9, 2026