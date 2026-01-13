Winter Fancy Faire, Di Giovancarlo “Cucina italiana sinonimo di eccellenza”

IN EVIDENZA

Gen 13, 2026


SAN DIEGO (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “La cucina italiana è un patrimonio per il nostro Paese e tanti Paesi lo stanno apprezzando: dobbiamo continuare a promuovere i nostri prodotti ad alto livello, prodotti che sono sinonimo di qualità, di eccellenza e come Italian Trade Agency siamo molto fieri del lavoro che dobbiamo fare e siamo orgogliosi dei risultati che stiamo ottenendo”. A dirlo Erica Di Giovancarlo, Direttore dell’Ufficio ICE di New York, Coordinatore Rete ICE negli Stati Uniti, in occasione della Winter Fancy Faire 2026 a San Diego.
