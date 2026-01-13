IN EVIDENZA

Strage Crans-Montana, La Russa “I responsabili vanno perseguiti”

Di

Gen 13, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Quello che è avvenuto la notte di Capodanno a Crans-Montana “ci ha colpito profondamente”, è “una tragedia che ha scosso tutti noi. Le responsabilità di questa tragedia vanno accertate e i responsabili perseguiti”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, prima delle comunicazioni del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in Aula al Senato. “Il nostro pensiero va alle famiglie delle vittime e dei giovani feriti, che con dignità e forza stanno affrontando un momento difficilissimo. Il loro è il dolore che patisce tutta la nazione e ci fa stringere a loro come un’unica famiglia”, aggiunge, rivolgendo “ai parenti dei giovani scomparsi le sentite, profonde e affettuose condoglianze del Senato” e chiedendo “all’aula qualche attimo di silenzio in ricordo di questa immane tragedia”.

sat/mca2
Fonte video: Senato della Repubblica

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tg Università – 13/1/2026

Gen 13, 2026
IN EVIDENZA

Groenlandia, Santanchè “Non credo che Trump interverrà con la forza”

Gen 13, 2026
IN EVIDENZA

Winter Fancy Faire, Cinelli “A San Diego 60 aziende italiane, tanti visitatori”

Gen 13, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Banche, a novembre prestiti +2,1% su base annua

Gen 13, 2026
TOP NEWS

Webuild, nuovo contratto per l’estensione della Red Line della metro di Riyadh

Gen 13, 2026
IN EVIDENZA

Tg Università – 13/1/2026

Gen 13, 2026
IN EVIDENZA

Groenlandia, Santanchè “Non credo che Trump interverrà con la forza”

Gen 13, 2026